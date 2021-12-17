Здание КГГА подсветили крымскотатарским орнаментом, внесенным в список ЮНЕСКО. Фото

Здание Киевской городской государственной администрации (КГГА) в четверг, 16 декабря, подсветили крымскотатарским орнаментом Орьнек. Накануне он был признан частью нематериального культурного наследия человечества.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, там также обнародовали соответствующие фото. Таким образом, учреждение решило провести презентацию орнамента для жителей столицы.

Акцию провели в рамках Меморандума о сотрудничестве между Нацкомиссией Украины по делам ЮНЕСКО и Ассоциацией городов Украины. Ее организовали Министерство иностранных дел, КГГА, АГУ и Нацкомиссия по делам ЮНЕСКО.

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Напомним: 16 декабря в Париже провели 16-ю сессию Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. На заседание было принято включить Орьнек в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Как отметил глава украинского государства Владимир Зеленский, это самое достойное признание самобытности киримлы и красоты культурной мозаики Украины. Политик назвал такое решение победой для Украины.

Орьнек – это традиционный орнамент в декоративно-прикладном художественном искусстве крымских татар. Им украшали одежду, ткани, ювелирные изделия, мебель, архитектурные объекты, надгробия. Орнамент относится к древнейшим достижениям культуры крымскотатарского народа и является уникальным явлением мировой культуры, связанной со своей тематикой и символикой с древней историей Крыма. Кроме того, он переплетается со всеми прошедшими через полуостров цивилизациями.

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД подало заявку на внесение украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Инициатором выступил шеф-повар Евгений Клопотенко.