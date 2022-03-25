Защитники Киева ликвидировали 40 оккупантов и захватили российскую технику, – глава теробороны
Бойцы Сил территориальной обороны Киева ликвидировали еще десятки военных путинской армии. Многие их сослуживцы, испугавшись, разбежались по местным лесам.
Об этом сообщил глава столичной терробороны Петр Кузик в эфире национального телемарафона. Он подчеркнул, что заблудившихся оккупантов обязательно найдут.
"Возле Киева враг отодвинут. Уничтожены 40 оккупантов, другие сбежали в леса, но их ищут", – отметил Кузик.
Также он подчеркнул, что киевские теробороновцы захватили технику российских военных.
Со своей стороны советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал, что ВСУ держат оборону на Киевщине и переходят в контрнаступление. Украинские защитники отстаивают территории и оттесняют оккупантов из больших городов. По его словам, местами под натиском наших бойцов войска РФ начали отступать назад.
Накануне вечером в Генштабе ВСУ информировали, что враг не оставляет надежду возобновить наступление на украинскую столицу. В частности, российские оккупанты перешли к обороне, одновременно пытаясь восстановить состояние своих сил.
Известно, что противник столкнулся с серьезной проблемой – нехваткой техники. Последнюю вместе с вооружением руководство путинской армии перебрасывает из своих военных округов на территорию Беларуси и временно оккупированного Крыма. Цель оккупантов – осуществить попытки подготовки и реализации наступательных действий для окружения Киева.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта ВСУ освободили от российских сил поселок Лукьяновка на Киевщине. Бой украинских защитников с оккупантами длился около пяти часов.
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