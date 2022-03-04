За последние восемь дней в Киеве родились 390 малышей, – Кличко

За последние восемь дней в Киеве родились 390 малышей: 199 мальчиков и 191 девочка. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, все больницы и роддома столицы работают.

"Больницы города всем необходимым обеспечены. Работают. Врачи находятся на боевом дежурстве. Роддомы столицы тоже работают и в течение последних восьми дней в Киеве родились 390 малышей: 199 мальчиков и 191 девочка", – сообщил Кличко.

Также, по словам мэра Киева, в Киевском зоопарке родился лемур, которого назвали Байрактаром.

Вместе с тем Виталий Кличко напомнил, что в столице работает гуманитарный штаб. Все контакты штаба – на сайте КГГА. И для тех, кто желает помочь. И для людей, которым сегодня нужна помощь.

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"Сохраняем выдержку! Помогаем чем можем людям рядом! Держим Киев! Итого выстоим! Слава Украине!" – подчеркнул Виталий Кличко.