За 'коалицию' ОПЗЖ и 'Наши' готовы проголосовать 17% киевлян – соцопрос

Согласно социологическому опросу от "Центра Социальный мониторинг" жители столицы отдают предпочтение семи политическим партиям, которые преодолевают 5% барьер. Так, если бы выборы в Верховную Раду проходили бы в ближайшую неделю, то Киев отдал бы 22,4% за "Слугу народа" (Елена Шуляк), 16,5% за "Европейскую солидарность" (Петр Порошенко). Почти 17% набирает "коалиционная" связка ОПЗЖ и "Наши" - 11,2% и 5,5%. Также, по 10,2% у "ВО Батьківщина" (Юлия Тимошенко) и "Сила и честь" (Игорь Смешко). Кроме этого, 5% проходит "Разумная политика" (Дмитрий Разумков) – 7%. Стоит отметить, что "Разумная политика" на сегодняшний день не является партией, а лишь межфракционным объединением и в опрос включена в качестве прогнозируемого политического проекта.

Тем не менее, согласно исследованию, проведённого социологической службой "Центр Разумкова" совместно с Фондом "Демократические инициативы" им.И.Кучерева, в случае выхода во второй тур В.Зеленского и Д.Разумкова респонденты отдали бы свои голоса в таком количестве - 44% и 56%. В случае выхода во второй тур В.Зеленского и Ю.Тимошенко – 53,5% и 46,5%, В.Зеленский и Ю.Бойко - 63% и 37%, а вот второй тур с пятым президентом вышел бы вничью В.Зеленский – 50%, П.Порошенко – 50%.

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Также, исследование "Центра социальный мониторинг" показало на общенациональном опросе, что 43,1% респондентов "полностью не согласны" с позицией "чтобы стать на правильный путь развития Украины, необходимо лишить права голосовать на выборах людей старше 80 лет". Стоит отметить, что именно такой вариант ответа набрал наибольшее количество голосов абсолютно среди всех возрастных категорий респондентов. Полная поддержка инициативы – "лишения права голосовать на выборах людям старше 80 лет" показала результат лишь 8,8%.

Опрос был проведен 28 ноября – 10 декабря методом индивидуального интервью face-to-face. Было опрошено 10 тысяч респондентов. Стандартное отклонение 0,6 – 1%.