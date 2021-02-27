Языковой скандал в киевском груминг-салоне: хозяйка рассказала свою версию событий

Хозяйка груминг-салона в Киеве, который накануне попал в языковой скандал, заявила, что заведение не отказывалось обслуживать клиентку на украинском языке. Сотрудники якобы отказались обслуживать агрессивную собаку.

В комментарии "Фактам" она рассказала, что свободно говорит на украинском, и даже имеет филологическое образование. По ее словам, хозяйка собаки, записывая своего питомца в салон, заявила, что он "агрессивный и кусается".

"Изначально разговор с Татьяной велся по телефону. Она говорила по-украински, я, к сожалению, по-русски. Была стандартная процедура записи на наши услуги. Я спросила породу собаки, ее кличку. Назвала цену. Татьяна сказала, что ее все устраивает. Но потом добавила: "А если моя собака агрессивная и кусается?" На что я ответила, что это может быть проблемой. Мы не применяем наркоза к животным. Не хотим их травмировать. Но такую же процедуру с наркозом могут сделать в ветеринарной клинике. А мы за эту собаку взяться не можем. Именно тогда Татьяна и спросила меня, почему я с ней не разговаривала по-украински. До того, как мы отказались обслуживать агрессивную собаку, ее ничего в нашем общении не смущало", – сказала она.

Хозяйка салона также отметила, что, возможно, отказывая в процедуре, "неправильно выразила мысль".

"Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Салон не отказался обслуживать клиентку на украинском языке. Мы отказались обслуживать агрессивную собаку. Но я так ей ответила… Возможно, неправильно выразила мысль", – сказала она.

Женщина добавила, что после этого инцидента ей стали поступать звонки с угрозами – звонят с неизвестных номеров и требуют закрыть салон.

Ирина утверждает, что сама написала заявление языковому омбудсмену Тарасу Кремню, чтобы он выслушал ее точку зрения. Ответа пока не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевлянка Татьяна Шкуратова заявила, что сотрудница одного из груминг-салонов на Троещине якобы отказалась обслуживать ее на украинском языке.