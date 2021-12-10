Выполнение правительством условий Меморандума обеспечит тепло в домах украинцев без увеличения тарифов – Кличко

Для обеспечения теплом всех потребителей правительство должно полностью выполнить условия подписанного Меморандума по урегулированию проблемных вопросов в отопительном сезоне 2021/2022 годов.

Об этом мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявил во время заседания Правления АГУ.

Сегодня на Правлении Ассоциации городов Украины состояние выполнения Меморандума обсуждали с министром развития общин и территорий Алексеем Чернышевым. И мы надеемся на выполнение правительством взятых на себя обязательств в полном объеме, – Кличко. – Так, проблемным вопросом остается ограничение НАК "Нафтогаз Украины" объемов газа для предприятий теплоснабжения, отсутствие на сегодняшний день бюджетных компенсаторов для возмещения сдержанных органами местного самоуправления тарифов. Для решения проблемы НАК "Нафтогаз Украины" должен внести изменения в договоры на поставку природного газа и откорректировать объемы природного газа для населения и бюджетных учреждений, учитывая фактические объемы потребленного газа в октябре 2021 года, – подчеркнул глава АГУ.

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Так, во избежание подобных проблем в дальнейшем, Ассоциация городов Украины предлагает правительству разработать и утвердить алгоритм внесения изменений в договоры на поставку природного газа в части изменения объемов природного газа в случае их фактического превышения. К примеру, в случае более холодных месяцев во время отопительного сезона.

“Ассоциация городов Украины надеется, что правительство в декабре 2021 года распределит между бюджетами местного самоуправления весь объем субвенции на погашение задолженности по разнице в тарифах и дотации для территориальных общин, индекс налогоспособности которых менее 0,9. Это будет способствовать улучшению финансового состояния предприятий ТКЭ – позволит им погасить долги и пройти отопительный сезон, не повышая тарифы для потребителей”, – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой в отопительном периоде 2021/2022 гг. между Кабинетом Министров Украины, НАК "Нафтогаз Украины", Офисом Президента Украины, Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления "Ассоциация городов Украины и Палатой местных властей Конгресса местных и региональных властей был подписан 30 сентября 2021 года.

2 декабря 2021 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Государственный бюджет на 2021 год, (законопроекты №6298 и №6297) которыми предусмотрено направление общинам 26,9 млрд грн субвенции на погашение задолженности по разнице в тарифах и выделение 512,3 млн грн дотации территориальных общин, индекс налогоспособности которых менее 0,9.