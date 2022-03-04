ВСУ задержали руководителя сети российских ДРГ, развернувших деятельность в Киеве. Видео

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В Киеве задержали руководителя сети диверсионно-разведывательной сети. Она действовала на территории столицы.

Об этом в эфире "5 канала" заявил ветеран российско-украинской войны и депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Александр Погребинский. Он отметил, что задержанного передали СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Погребинский подчеркнул, что они провели операцию по задержанию руководителя ДРГ. Ориентировку на него предоставило спецподразделение Службы безопасности Украины "Альфа".

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"Он задержан, мы его передали "Альфе", – сказал депутат.

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