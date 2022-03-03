В Гостомеле на Киевщине продолжаются бои, спецназ уничтожил 20 БМП оккупантов. Видео

Дарья Дурова
Кияни
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Бои в Гостомеле
nosound
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Украинские спецназовцы и местные силы обороны 3 марта продолжают бой за контроль над городом Гостомель Киевской области. Защитники нашей земли уже уничтожили как минимум 20 российских БМП, причем четыре из них Герои взяли вручную, только со стрелковым оружием.

Бой ведет сведенная группа спецназначенцев под руководством ГУР МО Украины и подготовленные ними местные группы сопротивления. О ходе боестолкновения сообщила в Twitter пресс-служба Главного управления разведки Минобороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинские воины в бою за Гостомель ​​​​​​
Видео дня

По состоянию на 18:30 четверга в районе местного стеклозавода было уничтожено вражеских 10 боевых машин десанта.

"Всего в течение дня спецназначенцы уничтожили в Гостомеле 20 БМП", – сказано в сообщении.

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Свое сообщение разведчики закончили словами: "Слава Украине! Смерть оккупантам!".

Сообщение пресс-службы.
Скриншот Twitter Defence intelligence of Ukraine.

Как писал OBOZREVATEL:

  • в результате боев за Гостомель по городу догорают остатки вражеской российской техники.

  • Во время интенсивных боевых действий в населенном пункте оккупанты уничтожили самый большой грузоподъемный самолет за всю историю мировой авиации АН-225 "Мрія". Недавно в сети появились кадры последствий ударов РФ по Гостомелю.

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