В Гостомеле на Киевщине продолжаются бои, спецназ уничтожил 20 БМП оккупантов. Видео

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Украинские спецназовцы и местные силы обороны 3 марта продолжают бой за контроль над городом Гостомель Киевской области. Защитники нашей земли уже уничтожили как минимум 20 российских БМП, причем четыре из них Герои взяли вручную, только со стрелковым оружием.

Бой ведет сведенная группа спецназначенцев под руководством ГУР МО Украины и подготовленные ними местные группы сопротивления. О ходе боестолкновения сообщила в Twitter пресс-служба Главного управления разведки Минобороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

По состоянию на 18:30 четверга в районе местного стеклозавода было уничтожено вражеских 10 боевых машин десанта.

"Всего в течение дня спецназначенцы уничтожили в Гостомеле 20 БМП", – сказано в сообщении.

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‼️#працюєГУР🦉

🔥Спецпризначенці Головного управління розвідки МО України знищили у Гостомелі ще 10 ворожих БМД



Триває бій за контроль над містом Гостомель. В районі місцевого склозаводу станом на 18.30 вже знищено 10 бойових машин десанту ворога. 1/2 pic.twitter.com/6pGO1NFcRH — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 3, 2022

Свое сообщение разведчики закончили словами: "Слава Украине! Смерть оккупантам!".

Как писал OBOZREVATEL:

в результате боев за Гостомель по городу догорают остатки вражеской российской техники.

Во время интенсивных боевых действий в населенном пункте оккупанты уничтожили самый большой грузоподъемный самолет за всю историю мировой авиации АН-225 "Мрія". Недавно в сети появились кадры последствий ударов РФ по Гостомелю.

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