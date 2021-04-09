Власть в Киеве должна подготовиться к самому худшему развитию событий из-за COVID-19, – Кравец

Киевский городской совет в четверг, 8 апреля, провел первое заседание в онлайн-режиме. На повестке дня были вопросы преодоления последствий третьей волны COVID-19.

В частности, депутаты рассмотрели предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о финансово-кредитной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Киеве.

Как заявил депутат Киевсовета от фракции "ОПЗЖ" и первый заместитель председателя Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Владимир Кравец, ситуация с развитием болезни является очень серьезной, а местная власть должна максимально помочь врачам пройти через сложный этап и поддержать предпринимателей.

Владимир Кравец на онлайн-заседании Киевсовета

"Статистика больных в столице к сожалению до сих пор является неутешительной. Увеличивается количество случаев с серьезными осложнениями. В таких условиях задача местной власти – подготовиться к худшему развитию событий, обеспечив бесперебойное функционирование больниц и предоставив медикам необходимое оборудование и лекарства. Также в сегодняшних условиях важным является вопрос максимальной помощи бизнесу, ведь десятки тысяч предпринимателей полностью потеряли доход из-за нового локдауна", – заявил Кравец.

Онлайн-заседание Киевсовета

Напомним, 5 апреля Киев ввел строгие ограничения из-за роста заболеваемости и смертности от коронавируса. В столице закрыли школы и садики, транспорт работает по спецпропускам, а работодателей попросили по возможности отправить работников на дистанционную работу или в отпуск.