Владимир Кличко в Германии принял участие в благотворительном телемарафоне

Эксчемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко принял участие в благотворительном телемарафоне по сбору пожертвований для помощи детям во многих странах мира. Марафон ежегодно проводит в Берлине немецкий фонд "Ein Herz für Kinder" ("Сердце детям").

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Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что часть собранных средств, как и в предыдущие годы, пойдут на осуществление проектов в Украине.

Этот фонд поддерживает детские клиники, детсады, школы и спортивно-образовательные проекты. .Все собранные на мероприятии средства идут на реализацию благотворительных проектов фонда в разных странах мира", – рассказал Кличко.

По его словам, в этом году во время марафона собрали более 23,6 млн. евро. Часть из них, как и в предыдущие годы, пойдут на осуществление проектов в Украине.

"Владимир поблагодарил всех, кто оказывает помощь украинским детям, и призвал продолжать это делать. Также во время церемонии он пообщался с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и лидером партии Христианско-демократический союз Фридрихом Мерцом", – сообщил мэр Киева.