Виталий Кличко поздравил украинцев с Пасхой

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником Пасхи. Он пожелал победы, мира, добра и веры в Украину.

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Свое поздравление Кличко обнародовал в Telegram-канале.

"В светлый праздник Пасхи мы верим в победу жизни над смертью. Украина победит! И будет жить свободной и успешной. Мы победим то варварское зло, которое ворвалось на нашу землю! Потому что добро всегда побеждает, как бы сложно ни было, – подчеркнул мэр Киева. "В этот день мы шлем поддержку всем украинцам, страдающим войной, с которой пришла россия. Мы благодарим и чтим защитников Украины. Да, нас еще ждут большие испытания, но Победа будет! Я желаю всем мира и добра. Верьте в Украину!" Верьте в себя! Вместе мы все преодолеем! Христос воскрес!", – написал Виталий Кличко.

Мэр Киева добавил к своему поздравлению иллюстрацию украинского художника Максима Павленко: