Виталий Кличко нашел в полуразрушенном доме в Часовом Яру письмо маленькой украинки и разыскал автора
Мэр Киева Виталий Кличко во время поездки на Донбасс нашел в одном из разрушенных домов Часового Яра письмо маленькой украинки Анастасии. Он опубликовал его в соцсетях и попросил девочку откликнуться. Городскому голове столицы ответила мама ребенка.
О растрогавшей его находке Виталий Кличко рассказал в частности в Facebook. И это помогло отыскать автора письма.
Однако история самого письма остается до конца неразгаданной.
Ученица третьего класса Анастасия Караскевич написала поздравление с Пасхой защитникам Украины. Именно его увидел Кличко на уцелевшей стене полуразбомбленного дома в Часовом Яру.
Он подумал, что девочка жила в этом доме, однако на самом деле все оказалось не так.
"Во время прошлой поездки на Донбасс остановились у практически разрушенного Часового Яра. И в полуразбомбленном частном доме на уцелевшей стене я увидел это письмо. Забрал его. Не знаю, в 2022 или 2023 году писала это маленькая Анастасия. Тогда ее семья еще праздновала Пасху в себя дома… И я не знаю, но надеюсь, что семья девочки выжила и эвакуировалась… Анастасия Караскевич, если ты узнаешь об этом сообщении, свяжись, пожалуйста, со мной (через мэрию столицы или в комментариях к посту в Facebook). Надеюсь на встречу, где смогу и передать тебе эту частичку памяти о твоем доме, и поблагодарить за твой патриотизм и любовь к Украине", – написал Виталий Кличко.
Через пару часов после публикации сообщения мать Анастасии ответила мэру Киева.
Как выяснилось, она с дочкой живет во Львове. Ее Анастасия своим письмом хотела поддержать украинских военных.
Виталий Кличко поблагодарил родителей девочки за патриотическое воспитание дочери и пригласил семью навестить Киев.
В этой почти детективной истории остались неизвестными имена украинских защитников, которые сохраняли поздравление ребенка. Возможно, указанная локация и волонтеры, которые передавали поздравления, помогут разыскать украинских героев.