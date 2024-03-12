Виталий Кличко нашел в полуразрушенном доме в Часовом Яру письмо маленькой украинки и разыскал автора

Мэр Киева Виталий Кличко во время поездки на Донбасс нашел в одном из разрушенных домов Часового Яра письмо маленькой украинки Анастасии. Он опубликовал его в соцсетях и попросил девочку откликнуться. Городскому голове столицы ответила мама ребенка.

О растрогавшей его находке Виталий Кличко рассказал в частности в Facebook. И это помогло отыскать автора письма.

Однако история самого письма остается до конца неразгаданной.

Ученица третьего класса Анастасия Караскевич написала поздравление с Пасхой защитникам Украины. Именно его увидел Кличко на уцелевшей стене полуразбомбленного дома в Часовом Яру.

Он подумал, что девочка жила в этом доме, однако на самом деле все оказалось не так.

"Во время прошлой поездки на Донбасс остановились у практически разрушенного Часового Яра. И в полуразбомбленном частном доме на уцелевшей стене я увидел это письмо. Забрал его. Не знаю, в 2022 или 2023 году писала это маленькая Анастасия. Тогда ее семья еще праздновала Пасху в себя дома… И я не знаю, но надеюсь, что семья девочки выжила и эвакуировалась… Анастасия Караскевич, если ты узнаешь об этом сообщении, свяжись, пожалуйста, со мной (через мэрию столицы или в комментариях к посту в Facebook). Надеюсь на встречу, где смогу и передать тебе эту частичку памяти о твоем доме, и поблагодарить за твой патриотизм и любовь к Украине", – написал Виталий Кличко.

Через пару часов после публикации сообщения мать Анастасии ответила мэру Киева.

Как выяснилось, она с дочкой живет во Львове. Ее Анастасия своим письмом хотела поддержать украинских военных.

Виталий Кличко поблагодарил родителей девочки за патриотическое воспитание дочери и пригласил семью навестить Киев.

В этой почти детективной истории остались неизвестными имена украинских защитников, которые сохраняли поздравление ребенка. Возможно, указанная локация и волонтеры, которые передавали поздравления, помогут разыскать украинских героев.