ВДНГ станет центром студенческой жизни уже в 2023 году

ВДНХ станет центром студенческой жизни уже в 2023 году. Об этом 10 февраля заявил архитектор Президентского университета Виталий Молочко во время пресс-конференции в Украинском кризовом медиацентре, сообщает Укринформ.

3 февраля начался демонтаж №19-го павильона ВДНГ. Именно в нем проходил известный благотворительный фестиваль "Кураж-базар". Его основательница Алена Гудкова написала пост о том, что с ней не согласовали эти действия. Так общественность узнала о подготовке площадки для строительства президентского университета.

Во время пресс-конференции главный архитектор проекта Виталий Молочко пояснил, что что заказчик, являющийся структурой Министерства образования и науки, предоставил технический отчет обследования № 19-го павильона. Из-за технического состояния павильона его архитектурная группа не смогла его интегрировать в будущий комплекс Президентского университета.

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Архитектор Молочко заявил, что сам павильон не имеет исторической ценности, а относится к фоновой застройке. На пресс-конференции он попросил поддержать идею президента. Так как строительство этого инновационного университета, по его словам, ускорит реформу высшего образование и позволит перезапустить научные процессы. Так как на территории университета будут находиться не только учебные корпусы, но и научные лаборатории.

Напомним, что идею создания Президентского университета будущего анонсировал Владимир Зеленский в мае 2020 года во время конференции "Украина 30". Тогда же в мае он подписал указ о создании инновационного вуза для подготовки специалистов по новейшим технологиям.

А 16 июня Кабинет Министров одобрил концепцию реализации проекта "Президентский университет".

Проект должен создать образцовую модель инновационного образовательно-научного хаба путем создания современного учреждения благодаря концентрации лучших материальных и человеческих ресурсов страны. Согласно концепции, университет будет осуществлять подготовку по уровням: бакалавр, магистр, MBA, MBI, доктор философии.