Вакцину привезли на два часа позже: в Киеве в очереди за прививкой устроили скандал. Видео

В Киеве в пункте вакцинации разразился скандал. Люди, которые почти целый день ждали свою очередь на прививку от COVID-19, не захотели пропустить женщину, которая была записана на прием к врачу.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Киев Сейчас". Конфликт возник в столичной больнице на улице Энтузиастов, 49. По словам очевидцев, люди в огромной очереди ждали два часа, когда наконец привезут вакцину. И когда это таки произошло, в медучреждение пришла женщина, которая захотела без очереди попасть в кабинет, где проходила вакцинация (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Видео дня

Она уверяла, что записана к врачу, принимающему именно в этом кабинете. По словам посетительницы, ей нужно проконсультироваться о здоровье своего ребенка.

Но желающие вакцинироваться, измученные многочасовым ожиданием, не захотели пропускать женщину без очереди. Они заявили, что в этом кабинете проходит вакцинация, а не прием врача. Прививки должны были закончиться в 17 часов, после чего врач начнет прием.

Однако женщина вела себя достаточно агрессивно и заявляла, что она таки зайдет в кабинет, "а потом вакцинируйтесь себе на здоровье".

Чем кончился конфликт – неизвестно. Но известно, что вакцинация в Украине началась еще 21 февраля этого года. Однако только то, что сейчас области Украины начали массово входить в "красную" зону и усиливать ограничения для не вакцинированных, заставило большинство украинцев все-таки привиться от коронавируса. Из-за большого наплыва возле пунктов вакцинации образуются огромные очереди, которые ежедневно только увеличиваются.

Именно такая ситуация происходит в Киеве. Люди по несколько часов ждут прививки. В очередях стоят без соблюдения социальной дистанции, многие и без защитной маски.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция устроила рейды по общественному транспорту – проверяют COVID-сертификаты.