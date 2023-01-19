В YASNO пообещали Киеву стабилизационные графики и в пятницу: дефицит электроэнергии – 40%

В компании YASNO сообщили, что в пятницу, 20 января, в украинской столице Киеве, вероятно, удастся избежать аварийных отключений света. Там пообещали, что в городе будут действовать стабилизационные графики.

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Об этом гендиректор YASNO Сергей Коваленко написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что столица 20 января получит от "Укрэнерго" 952 МВт для потребления.

Это позволит покрыть 60% потребностей города, поэтому можно рассчитывать на графики отключений электроэнергии, а не на экстренные отключения. Такие же графики действовали и в четверг.

Также Коваленко отметил, что в Днепропетровской области лимиты составляют 1192 МВт – 54% от потребности.

Гендиректор YASNO призвал граждан Украины своевременно оплачивать электроэнергию. По его словам, с начала полномасштабного вторжения государства-террориста России в Украину уровень оплат за коммунальные услуги значительно упал.

Из-за этого уменьшились и объемы средств, используемых государством для ремонтов сетей после российских обстрелов.

"Несмотря на ограничения электроэнергии и все неудобства, связанные с ними, важно, чтобы все своевременно платили за потребленную электроэнергию. Поскольку в тарифе 20% – это затраты на эксплуатацию сетей", – говорится в сообщении.

Коваленко добавил, что каждый украинец может присоединиться к восстановлению поврежденных российскими оккупантами линий и разрушенных ТЭС. Для этого нужно своевременно оплачивать коммуналку.

"Своевременная оплата сейчас поможет поддержать энергетическую инфраструктуру", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, ситуация с энергоснабжением в Украине улучшится не раньше середины февраля. После последней массированной атаки РФ были повреждены угольные электростанции.

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