В Верховном Суде рассмотрят дело дома-монстра на Подоле в Киеве

В четверг, 21 января, Кассационный суд Верховного Суда Украины должен поставить точку в вопросе юрисдикции дела о законности возведения дома-монстра "Подол Престиж" на углу улиц Нижний Вал и Константиновской в Киеве.

Как сообщил в Facebook урбанист Виталий Селик, заседание суда состоится в 14:00 на ул. Копыленко, 6.

"Таким образом, вскоре должно быть вынесено решение по сносу 4 лишних этажей", – отметил он.

По данным The Village, в общем дело о законности или незаконности дома-монстра на Подоле рассматривал Хозяйственный суд города Киева, который вынес решение о незаконности строительства в конце 2019 года.

Однако застройщик сумел зарегистрировать право собственности на квартиры в этом доме. Это позволило оттянуть дело, а потом вообще закрыть.

Северный апелляционный хозяйственный суд признал дело с домом на Подоле административным, а потому заявил, что не имеет полномочий его рассматривать. Затем это решение отменил Кассационный суд. После этого дело снова вернули в апелляционную инстанцию, но его снова закрыли.

Причина почти не изменилась: суд признал дело не хозяйственным, а гражданским, поскольку застройщик имеет право собственности на квартиры.

Так как суд занимается исключительно хозяйственными делами, то не имеет полномочий рассматривать гражданское дело. Итак, теперь это дело должен рассматривать местный Подольский районный суд города Киева. Но сейчас дело снова находится в Кассационном суде.

Если кассационный суд поддержит апелляционный, то есть признает, что это гражданское дело, то получится, что она действительно не подлежит рассмотрению в суде. Поэтому его просто закроют. Тогда нужно будет снова заходить в первую инстанцию, в обычный районный суд, и с нуля начинать доказывать незаконность этого дома.

Если кассационный суд признает, что ситуация с домом на Подоле - это все-таки хозяйственное дело, а не гражданское, то его вернут на рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Если дело возвращается в апелляционный суд, то у Хозяйственного суда Киева не будет шансов его закрыть или перенаправить в другую инстанцию, поскольку никаких других инстанций уже не осталось.

"Поэтому по возвращении дела суд вынужден будет рассмотреть его по существу. То есть со всеми доказательствами незаконности и со всеми экспертизами, которые эту незаконность доказывают. Есть выписанное решение первой инстанции о том, что эти этажи незаконны. Они ссылаются на международную практику", – говорится в сообщении.

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