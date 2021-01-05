В центре Киева женщина застряла в дверном проеме: ее спасали спецслужбы

Олег Тимченко Кияни 10:20, 5.01.2021 Обновлено: 11:10, 5.01.2021

В Печерском районе Киева 5 января около 4:00 в подвале дома на улице Бассейной, 19 спасатели освободили женщину, которая оказалась зажата между дверью и дверной рамой.

Как отметили OBOZREVATEL в пресс-службе ГСЧС Украины в столице, сообщение о происшествии поступило от прохожего, который заметил пострадавшую.

На месте установили, что 28-летняя женщина застряла во время попытки выбраться из подвала – для этого она частично отогнула дверь. Спасатели с помощью бензореза срезали цепь, которой была закрыта дверь, и освободили пострадавшую.

От помощи врачей она отказалась. Женщина не смогла объяснить, что она делала в подвале.

Женщина оказалась зажата между дверью и дверной рамой.
ГСЧС Киева

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева 18 декабря произошел пожар в двухэтажном здании психоневрологического диспансера, расположенного по адресу Юнкерова, 37.

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