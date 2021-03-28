В центре Киева образовался огромный гейзер: без тепла осталось более ста домов. Видео

В Печерском районе Киева в воскресенье, 27 марта, из-за аварии на теплосети из-под земли забил гейзер.

Соответствующее видео было обнародовано сообществом "Киев Оперативный" в Telegram. На нем виден стремительный фонтан в несколько этажей. Отмечается, что ЧП произошло на улице Рыбальской (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как уточнили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, из-за аварии на трубопроводе без теплоснабжения остались 133 дома.

Гейзер в Печерском районе Киева Скриншот

"Повреждение магистрального трубопровода с утечкой теплоносителя на поверхность было оперативно локализовано аварийной бригадой КП "Киевтеплоэнерго". Сейчас начаты ремонтные работы. На время их проведения услуги теплоснабжения временные приостановлены для 133 домов", – сообщили коммунальщики.

В "Киевтеплоэнерго" добавили, что трубопровод, где произошло повреждение, был проложен в 1974 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле станции метро "Черниговская" прорвало водопровод – дорогу затопило, впоследствии она превратилась в замерзшую реку.