В случае локдауна в Киеве право на проезд работнику будет давать руководитель: кто получит квоту
В Киеве предприятия уже начали присылать заявки в Киевскую городскую государственную администрацию для получения спецпропусков, которые будут работать в случае локдауна. Руководители сами будут определять срок их действия для каждого сотрудника и смогут ежедневно решать у кого карта работает, а у кого нет.
Детали пользования новыми электронными спецпропусками OBOZREVATEL эксклюзивно рассказали в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА. Отмечается, что прием заявок начался 10 августа в тестовом режиме.
"Подавать можно уже, не надо ждать начала локдауна. Комиссия затем решит кто получит право на проезд. По состоянию на сейчас более 3 000 предприятий прислали заявки", – сообщили в департаменте.
Киевлянам еще раз объясняют, что первоочередное право будут иметь объекты критической инфраструктуры. А вот возможность получить спецпропуска вакцинированными людьми называют маловероятной. Такое решение точно будет приниматься не на уровне города, а на уровне министерства.
Кроме того, в КГГА разработали новую систему – бумажных вариантов не будет. Разрешение автоматически подошьют под одну из карточек конкретного человека. Это может быть карточка киевлянина, транспортная карта нового образца (Киев Цифровой) и старого (Kyiv Smart City).
Здесь у людей могут возникнуть трудности:
при отсутствии карты ее придется купить,
такие карточки по городу работают в метро, троллейбусах и трамваях. Как пользоваться частными маршрутками пока в КГГА не решили.
Также новые правила предусматривают, что руководитель предприятия самостоятельно сможет управлять спецпропусками на проезд. То есть ему предоставляют определенное количество разрешений, а он ежедневно может решать, какой человек им пользуется.
"Например, у предприятия было 100 заявок, а ему дали 50 спецпропусков. В таком случае руководитель может изменять пользователей. Сегодня едет по карте один работник, а завтра едет другой. То есть, в зависимости от квоты они могут распределять в какой день или неделю чья карта будет активна", – рассказали в департаменте.
Кроме руководителя такие действия могут выполнять 10 доверенных от него лиц на конкретном предприятии.
О том, какую информацию для заказа спецпропусков нужно подавать и как пользоваться карточками в случае локдауна, читайте в материале.
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