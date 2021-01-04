В Лукьяновском СИЗО отремонтировали камеру за деньги заключенных. Фото

Анна Прийма Кияни 12:22, 4.01.2021 Обновлено: 12:29, 4.01.2021

В Киевском следственном изоляторе (Лукьяновское СИЗО) отремонтировали камеру на 22 человека.

Фотографии до и после на своей странице в Facebook показал министр юстиции Украины Денис Малюська, отметив, что помещение теперь без плесени.

Он подчеркнул, что на ремонт было потрачено 67 450 грн, полученные от платных камер.

"Ну и традиционно напоминаю, за это ремонт уплачено 0 (ноль) грн налогоплательщиков.

Кстати, под новый год сумма поступлений от платных камер уже превысило 2 миллиона гривен", – добавил министр.

Камера рассчитана на 22 человека
Денис Малюська, Facebook
Новые койки
Денис Малюська, Facebook
Камера до ремонта
Денис Малюська, Facebook
Санузел
Денис Малюська, Facebook

Как писал OBOZREVATEL, ранее Денис Малюська рассказал о том, что за счет проведения "большой распродажи тюрем" министерство планирует провести "большое строительство тюрем". Все старые исправительные учреждения, скорее всего, будут уничтожены.

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