В Лукьяновском СИЗО отремонтировали камеру за деньги заключенных. Фото

В Киевском следственном изоляторе (Лукьяновское СИЗО) отремонтировали камеру на 22 человека.

Фотографии до и после на своей странице в Facebook показал министр юстиции Украины Денис Малюська, отметив, что помещение теперь без плесени.

Он подчеркнул, что на ремонт было потрачено 67 450 грн, полученные от платных камер.

"Ну и традиционно напоминаю, за это ремонт уплачено 0 (ноль) грн налогоплательщиков.

Кстати, под новый год сумма поступлений от платных камер уже превысило 2 миллиона гривен", – добавил министр.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Денис Малюська рассказал о том, что за счет проведения "большой распродажи тюрем" министерство планирует провести "большое строительство тюрем". Все старые исправительные учреждения, скорее всего, будут уничтожены.