В киевском метро заверили, что строительство станций на Виноградарь продолжается

В Киеве продолжается строительство новых станций метро на Виноградарь, а информация о его остановке является недостоверной.

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен". Там отметили, что строительство станций метро "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также перегонных тоннелей продолжается.

В частности, как говорится в сообщении, работает тоннелепроходческий комплекс и движется к демонтажному стволу у станции "Сырец", где в настоящее время выполняют работы по его встрече.

Однако, в метрополитене отметили, что временно замедлено выполнение работ на площадке между станцией "Мостицкая" и "Проспект Правды" из-за окончательного выноса инженерных сетей. Это связано с прохождением отопительного сезона.

"По обращениям жителей общежития на улице Межевой, 119 проводится дополнительное обследование фундамента здания, состояние которого по заключению специалистов – удовлетворительное. Также проходит согласование переноса линии электропередач 110 кВ, что требует подготовки проекта совместно с "Киевоблэнерго", "Укрэнерго" и ДТЭК", – сказано в сообщении.

В метрополитене напомнили, что новые станции будут обслуживать около 100 тысяч пассажиров ежедневно, кроме того, будет трудоустроено 150 специалистов.