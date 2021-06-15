В Киеве завершилась последняя сессия ВНО: Кличко поздравил выпускников

В Киеве во вторник, 15 июня, завершилась последняя сессия внешнего независимого оценивания. Свидетельство о среднем образовании получат 18,5 тысяч выпускников 11-х классов киевских школ.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба главы города. Он поздравил выпускников, которые успешно сдали ВНО.

Как рассказал Кличко, последним ученики сдавали тестирование по географии.

"15 июня тестированием по географии завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания. Свидетельство о полном общем среднем образовании получат 18,5 тысяч выпускников 11-х классов столичных школ. А 27 тысяч выпускников 9 классов уже получили документы об образовании и определяются, где будут учиться дальше" , – сообщил Кличко.

Видео дня

Вместе с тем, по его словам, в первые классы на следующий учебный год уже зачислены более 29 тысяч детей.

"В столичных школах еще 3 тысячи свободных мест для первоклашек. В детские садики же зачислили почти 19 тысяч детей. В садиках Киева в этом году еще 9 тысяч свободных мест", – отметил мэр столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко рассказал, что в Киеве к летнему сезону готовы все 14 коммунальных пляжей. На их территориях оборудованы раздевалки, есть пункты спасателей и общественные уборные.