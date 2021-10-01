В Киеве запустили бесплатный проезд в метро для 1 млн жителей столицы

Альфа-Банк запускает коммуникационную кампанию "Ты – можешь!" и дарит киевлянам бесплатный проезд в киевском метрополитене.

Сегодня 1 миллион киевлян сможет почувствовать возможности, которые дарит банк, в масштабе города. Банк проводит акцию "бесплатного проезда" – приятный бонус, который станет толчком к новым свершениям.

В течение дня пассажиров будут встречать специальные агенты Альфы у входа в метрополитен. Они будут информировать пассажиров об условиях акции и проезда. Специальные указатели будут вести пассажиров в кассы метрополитена, где они смогут получить QR-билет. Бесплатный билет выдается на одного человека и дает право на одну поездку в метро. Акция будет действовать в течение всего дня 01.10.21 и завершится с последним выданным билетом.

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В течение последнего года Альфа-Банк Украина динамично менялся и менял представление о современном банкинге и сервисе: запустил новый цифровой банк Sense SuperApp, который менее чем за год набрал миллион уникальных пользователей, карту Caméléon с бесконечным льготным периодом и не собирается снижать темп.

"Ты – можешь!" – это масштабная коммуникационная кампания, которая вдохновляет на веру в себя. Сегодня Альфа-Банк – это сильный и надежный партнер, который поддерживает клиента, призывает к действию и вдохновляет на успех.