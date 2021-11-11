В Киеве задержали "сваху", которая незаконно выдавала замуж украинок за иностранцев. Фото и видео
В Киеве 52-летняя женщина организовала "схему" негегальной переправки иностранцев через государственную границу Украины. Для этого она женила их на украинках.
Злоумышленницу задержали в среду, 10 ноября, во время получения денег за "процедуру", сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook. Задержание произошло на съемках одного из украинских телепроектов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Как установило следствие, у женщины были подельники. Вместе они искали иностранцев, желающих без законных оснований получить документы для въезда на территорию нашего государства. Для реализации "схемы" злоумышленники привлекали украинок, на которых иностранцы женились.
Свидетельства о браке использовались для пересечения границы. За такие фиктивные браки граждане других стран должны платить по 40 тысяч гривен.
Как уточнили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины, фиктивные жены получали по 200 долларов, а человек, который их искал – по 50 долларов.
Задержанная женщина является организатором схемы. Ее задержали на "горячем" – после получения фиктивного свидетельства и при передаче денег. Денежные средства, как отмечается, она пыталась спрятать в белье. В ее доме провели обыски. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении.
В прокуратуре добавили, что задержанная действовала не самостоятельно. Другие фигуранты преступной схемы сейчас устанавливаются
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