В Киеве задержали "сваху", которая незаконно выдавала замуж украинок за иностранцев. Фото и видео

Ольга Липич
Ольга Липич
Кияни
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В Киеве задержали 'сваху', которая незаконно выдавала замуж украинок за иностранцев. Фото и видео

В Киеве 52-летняя женщина организовала "схему" негегальной переправки иностранцев через государственную границу Украины. Для этого она женила их на украинках.

Злоумышленницу задержали в среду, 10 ноября, во время получения денег за "процедуру", сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook. Задержание произошло на съемках одного из украинских телепроектов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сваха" была задержана "на горячем"
Видео дня

Как установило следствие, у женщины были подельники. Вместе они искали иностранцев, желающих без законных оснований получить документы для въезда на территорию нашего государства. Для реализации "схемы" злоумышленники привлекали украинок, на которых иностранцы женились.

Схема заключалась в заключении фиктивных браков
Задержанной 52 года

Свидетельства о браке использовались для пересечения границы. За такие фиктивные браки граждане других стран должны платить по 40 тысяч гривен.

Как уточнили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины, фиктивные жены получали по 200 долларов, а человек, который их искал – по 50 долларов.

"Услуга" стоила 40 тысяч гривен
У женщины изъяли 13 тысяч гривен

Задержанная женщина является организатором схемы. Ее задержали на "горячем" – после получения фиктивного свидетельства и при передаче денег. Денежные средства, как отмечается, она пыталась спрятать в белье. В ее доме провели обыски. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении.

В прокуратуре добавили, что задержанная действовала не самостоятельно. Другие фигуранты преступной схемы сейчас устанавливаются

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесской таможне требовали взятки за быстрое и беспрепятственное растаможивание автомобилей из США и Южной Кореи. За одного авто надо было заплатить около 50 долларов. Цены менялись в зависимости от марки машины.

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