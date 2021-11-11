В Киеве задержали 'сваху', которая незаконно выдавала замуж украинок за иностранцев. Фото и видео

В Киеве 52-летняя женщина организовала "схему" негегальной переправки иностранцев через государственную границу Украины. Для этого она женила их на украинках.

Злоумышленницу задержали в среду, 10 ноября, во время получения денег за "процедуру", сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook. Задержание произошло на съемках одного из украинских телепроектов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Как установило следствие, у женщины были подельники. Вместе они искали иностранцев, желающих без законных оснований получить документы для въезда на территорию нашего государства. Для реализации "схемы" злоумышленники привлекали украинок, на которых иностранцы женились.

Свидетельства о браке использовались для пересечения границы. За такие фиктивные браки граждане других стран должны платить по 40 тысяч гривен.

Как уточнили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины, фиктивные жены получали по 200 долларов, а человек, который их искал – по 50 долларов.

Задержанная женщина является организатором схемы. Ее задержали на "горячем" – после получения фиктивного свидетельства и при передаче денег. Денежные средства, как отмечается, она пыталась спрятать в белье. В ее доме провели обыски. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении.

В прокуратуре добавили, что задержанная действовала не самостоятельно. Другие фигуранты преступной схемы сейчас устанавливаются

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесской таможне требовали взятки за быстрое и беспрепятственное растаможивание автомобилей из США и Южной Кореи. За одного авто надо было заплатить около 50 долларов. Цены менялись в зависимости от марки машины.