В Киеве вспыхнул серьезный пожар: загорелось складское помещение в Соломенском районе. Фото и видео

В Киеве к вечеру 18 февраля вспыхнул мощный пожар в складском помещении. На место выехали подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Киевской службы спасения, обошлось без пострадавших.

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Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко. По данным OBOZREVATEL, речь идет об одноэтажном складе в Соломенском районе Киева, огонь охватил площадь в 100 кв.

"В Соломенском районе столицы горит складское помещение. Подразделения ГСЧС и КАРС выехали на место", - написал Кличко в 17:17.

По данным OBOZREVATEL, пожар вспыхнул в Соломенском районе столицы, на проспекте Радищева в одноэтажном, отдельно стоящем складе. Огонь охватил площадь около 100 кв.

Впоследствии мэр сообщил детали чрезвычайного происшествия.

"В Соломенском районе горит одноэтажное, отдельно стоящее, металлическое помещение склада. Пожар на площади 100 м кв. Ранг пожара - 1. Пострадавших не обнаружили. Пожар локализовали", - подчеркнул Кличко в 17:40.

По данным OBOZREVATEL, возгорание произошло в помещении цеха по обработке дерева. По состоянию на 18:00 пожар был ликвидирован.

Мэр также опубликовал фото с места пожара.

Также в сети появились фото и видео, на которых видны масштабы пожара.

Напомним, накануне, 17 февраля, в столице произошел пожар в ТРЦ, расположенном над станцией метро "Героев Днепра". Возгорание возникло на первом этаже торгового центра в помещении зоомагазина. Жертв и пострадавших не было, огонь спасатели быстро локализовали.

Также сообщалось, что 12 февраля в Киеве произошел масштабный пожар на территории Гидропарка. Горела отдельно стоящая понтонная сауна. Спасатели тушили огонь на 200 квадратных метров.