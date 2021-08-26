В Киеве в рамках проекта Мемориального центра 'Бабий Яр' состоится кинофестиваль 'Соседи': программа

В Киеве в Сырецком парке 4-7 сентября состоится кинофестиваль "Соседи", посвященный теме памяти, добрососедства и человеческих взаимоотношений. На нем будут представлены работы украинских и европейских независимых режиссеров.

Откроет мероприятие документальный фильм, снятый украинским историком Юрием Капарулиним, "Калининдорф". Лента рассказывает о трагической судьбе еврейского народа в одноименном поселке на Херсонщине. Туда советская власть принудительно переселила евреев в 1920-х, а затем большинство жителей погибло в результате Холокоста.

Также в программе – "В нашей синагоге" Ивана Орленко – лучший короткометражный фильм 2020 года по версии кинопремии "Золота дзиґа". Главный герой пытается узнать, что произошло в старой местной синагоге. Одержимый загадочными событиями, он не обращает никакого внимания на то, что происходит вокруг. Картина снята по мотивам незавершенного рассказа Франца Кафки и представляет оригинальный взгляд на возможный финал недописанной истории.

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Продолжит тему исторической памяти анимационный фильм с элементами автобиографии "Моя любимая война" латвийского режиссера Илзе Бурковской-Якобсен. Он раскрывает сущность советской пропаганды, которая активно эксплуатировала тему Второй мировой войны. Ценителей классики кино заинтересует картина "В Иерусалиме", рассказывающая историю города до объединения. Эта работа Давида Перлова, одного из самых выдающихся израильских режиссеров и основателя документального кинематографа государства Израиль, получила бронзовую награду Венецианского фестиваля 1963 года.

Фильмы будут транслироваться на сцене Сырецкого парка. Все показы будут проходить на языке оригинала с украинскими субтитрами. Зрители смогут пообщаться с режиссерами.

Программа также предусматривает исторические и художественные лекции, экскурсии, посвященные трагедии Бабьего Яра и дальнейшей судьбе этой местности.

Кинофестиваль проходит в рамках проекту "Соседи", основанного Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр". Проект "Соседи" – это цикл культурных мероприятий под открытым небом для жителей и жительниц районов вокруг Бабьего Яра: Сырца, Дорогожичей, Лукьяновки и Куреневки. Он стартовал в июне этого года.

"Нам важно восстанавливать теплые отношения и развивать концепцию добрососедства среди жителей прилегающих к Бабьему Яру территорий. Проект "Соседи" длится всего третий месяц, но уже стал очень популярным, суммарно на наши события пришли более полутора тысяч человек." Соседи ", как мы называем местных жителей, помогают нам с организацией, распространяют афиши, делятся полезными контактами. Мы очень благодарны за такой энтузиазм и надеемся и в дальнейшем развивать культуру добрососедства", – подчеркнула руководитель проекта Инга Заславская.

Цель инициативы, по словам Инги Заславской, восстановить культуру добрососедства, которая раньше существовала в Киеве, и познакомить жителей районов, прилегающих к Бабьего Яра, с историей места.

Вход на все мероприятия в рамках кинофестиваля свободный. На месте также будет работать фудкорт, а на Facebook-событии организаторы подробнее рассказывают о каждом мероприятие фестиваля.

Программа кинофестиваля на каждый день:

4 сентября, суббота:

15:00 – экскурсия с Семеном Широчиным "Архитектура Дорогожичей". Продолжительность – 2 часа.

18:00 – публичная лекция Владимира Приходько "Философия памяти: в поисках утраченного времени".

19:00 – публичная лекция Екатерины Демерзы "Зачем городам (и их жителям) помнить".

20:00 – кинопоказ под открытым небом фильма "Калининдорф" и публичная лекция режиссера фильма Юрия Капарулина "Еврейские аграрные поселения на юге Украины от попытки модернизации в советские времена к уничтожению в годы Холокоста (1924 – 1945)".

21:30 – кинопоказ под открытым небом фильма "Моя любимая война", режиссер Илзе Бурковская-Якобсен.

5 сентября, воскресенье:

15:00 – экскурсия с Михаилом Кальницким Бабьим Яром. Продолжительность – 2,5 часа.

18:00 – публичная лекция Ангелины Паращино "Почему музей памяти постоянно находится на реконструкции. Работа памяти в современной украинской литературе".

20:00 – кинопоказ под открытым небом фильма "Штетл" и онлайн-сессия "Вопрос-ответ" с режиссером фильма Екатериной Устиновой.

21:30 – кинопоказ под открытым небом фильма "В Иерусалиме", режиссер Давид Перлов.

6 сентября, понедельник:

19:00 – публичная лекция Галины Глебы "Запечатленное впечатление. Память в фотографии и визуальном искусстве".

20:00 – кинопоказ под открытым небом фильма "Муранов", режиссер Чен Шелах.

21:30 – кинопоказ под открытым небом фильма "В нашей синагоге" и онлайн-сессия "Вопрос-ответ" с режиссером фильма Иваном Орленко.

7 сентября, вторник: