В Киеве в кинотеатре 'Синема Сити' состоится благотворительный фестиваль украинских премьер: дата

2 сентября в кинотеатре "Синема Сити", который расположен на улице Антоновича, 176, состоится благотворительнфй показ украинских премьер – "Короткий метр за долгую жизнь". Это мероприятие является частью пятого благотворительного фестиваля Черити Чембер, который объединяет людей искусства ради помощи прозрачным и проверенным фондам, которые спасают жизни.

100% сбора за каждый спектакль, фильм или концерт передается на благотворительности. Этот фестиваль в 2017 году основали продюсер и сценарист Ирина Вратарева, директор мониторинговой организации Charity Tuner Катя Жук и актер Юрий Дьяк.

"Наш фестиваль образовался почти самостоятельно – по принципу репликации. На свой юбилей Юра Дьяк решил сделать благотворительное представление. Среди его зрителей был актер Алексей Смолка, он подхватил инициативу – тоже играл за месяц на своем юбилее. Алексей Вертинский, Виталина Библив, Артур Логай, Ахтем Сеитаблаив, Лаура Марти, квинтет Дениса Аду, а какой уютный Ольга Полякова сделала для нас акустический концерт! И это только несколько имен друзей фестиваля. Однажды режиссер Алена Капорин предложила нам вечер коротких метров, который очень быстро стал популярным событием среди киевлян. Она – душа фестивального дня. Кстати, новая картина Капорин тоже в программе", – отметили организаторы.

Видео дня

По их словам, в этом году, несмотря на эпидемию, фестиваль начал стремительно масштабироваться – в обществе закономерный в кризисные периоды запрос на взаимные и вдохновляющие дела.

"Мы растем и уже осенью появимся в крупных городах. Также очень приятно, что партнером нашего мероприятия является кинотеатр Синема Сити, с которым у нас схожие ценности и взгляды", – сказали они.

2 сентября в 18.00 будут показаны новые ленты Алексея Гладушевсого и Лули Мамонтенко, Ксении Бугримовой, Даши Волги, Снежаны Гусаревич.

Фильм Ксении Бугримовой советуем особенно, ведь сейчас "НЕОГРАНОВАНІ" активно путешествует по миру и покоряет международные фестивали.

События фильма разворачиваются на экзотичной Шри-Ланке – острове, на котором безмерное богатство граничит с беспросветной бедностью. В центре сюжета история Андрея – бизнесмена, который промышляет нелегальной добычей драгоценных камней. В очередной раз, отправляясь проверять супертяжелую работу ланкийцев, он берет с собой сына Филиппа. Властный и циничный Андрей стремится воспитывать ребенка по собственному подобию, но мальчику чужды представления отца о мире.

Тематика фильма особенно перекликается с нынешней темой и самого фестиваля – "Стоп насилию".

Все средства, собранные за этот вечер, будут переданы в помощь СОС Дитячі Містечка. Это единственная организация в Украине, которая комплексно подходит к проблеме сиротства, работая не только с последствиями, а и над профилактикой. Если сохранить родную семью не удается, то фонд обеспечивает полноценную замену, руководствуясь исключительно интересами ребенка.

Больше о фестивале можно узнать здесь.