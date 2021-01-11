В Киеве резко сократилось количество больных сезонными вирусами

В Киеве за первую неделю 2021-го зарегистрировано 5798 больных гриппом и ОРВИ, интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 73,9%.

По информации Департамента здравоохранения, в настоящее время показатель заболеваемости составляет 195,4.

По сравнению с предыдущей неделей, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 26,8% за счет как детского, так и взрослого населения. В частности, детей заболело 1971 (снижение на 34,1%), взрослых – 3827 (на 22,3%).

В медицинские учреждения госпитализированы 26 человек, из них 23 ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 10 января, в Киеве зарегистрировали 371 нового больного коронавирусом. Низкие показатели заболеваемости в столице фиксируют уже третий день подряд.