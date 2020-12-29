В Киеве пьяный на Volkswagen заснул за рулем и устроил ДТП

Олег Тимченко Кияни 10:15, 29.12.2020 Обновлено: 13:22, 29.12.2020

В Киеве ночью 29 декабря водитель Volkswagen заснул за рулем и въехал в отбойник.

Как сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook, по предварительный данным, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения, но от прохождения теста отказался.

На место приехали сотрудники патрульной полиции, медики и спасатели.

Водитель, вероятно, был пьян
На место прибыли медики

Как сообщал OBOZREVATEL:

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