В Киеве проведут знаковое событие для барной индустрии: дата и программа мероприятия

В Киеве 24-26 сентября в КВЦ "Парковый" состоится знаковое международное событие для профессионалов и любителей барного бизнеса и культуры миксологии – BAROMETER International Bar Show. В этом году образовательный трехдневный ивент пройдет в юбилейный пятый раз и будет посвящен теме "People".

BAROMETER 2021 "PEOPLE" исследует роль человека в барной индустрии. Как отмечают организаторы события, в этом году они намерены отдать должное людям, и в рамках концепции "PEOPLE" говорить о широком спектре тем. От гостеприимства как явления – к нейрофизиологии и восприятию коктейля телом, от роли личности в истории барного дела – к воздействию барной индустрии на общество, от коктейля как проявления креативности – к бару как части комьюнити города.

Видео дня

Барная индустрия, убеждены организаторы, это люди, которые как пазлы, объединяясь в одно целое, создают ее – от бармена до производителя как мирового масштаба, так и локального: дизайнера, архитектора, гостя бара и просто любителя "обычного виски", который своим выбором также влияет на тренды и предложения на рынке.

Гости мероприятия смогут узнать о мировых тенденциях барного искусства от самых крутых трендсеттеров, попробовать миксы от бренд-послов топовых локальных баров и знаковых заведений Тель-Авива, Рима и Парижа, Минска, Стамбула и продегустировать алкогольные напитки от партнеров.

Аудитория BAROMETER International Bar Show:

бартендер;

миксолог;

топ-менеджеры алкогольных брендов;

владельцы баров;

те, кто интересуется барной культурой.

Направления BAROMETER International Bar Show:

коктейльно-тематическое – бар-шоу зона с представителями 24 топовых баров Украины и мира, которые представляют свои барные карты и предлагают гостям самые яркие авторские рецепты.

Дегустационное – зона партнеров, которые пригласят посетителей на дегустации новинок и классических линеек элитного алкоголя в двух просторных Tasting Rooms и расскажут о традициях и культуре потребления. Кроме того, выставочные стенды партнеров HoReCa представляют здесь все необходимое барное оборудование и аксессуары.