В Киеве 5 авто попали в ДТП на шоссе. Фото и видео

Олег Тимченко Кияни 11:28, 5.01.2021 Обновлено: 12:21, 5.01.2021

В Киеве 5 января на Надднепрянском шоссе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева, в результате аварии было затруднено движение от моста Патона в направлении метро "Выдубичи" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах рассказал, что, по предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что виновник ехал на большой скорости по встречной полосе движения.

dtp.kiev.ua уточнил, что вследствие столкновения автомобилей есть пострадавшие. На место происшествия вызвали полицию и врачей.

Произошло ДТП с участием 5 автомобилей.
Патрульная полиция Киева
Авария произошла на Надднепрянском шоссе.
Google Maps

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 4 января на Контрактовой площади прохожие и нацгвардейцы остановили Ford, водитель которого ездил по пешеходной зоне.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии очень сильного алкогольного опьянения, во время общения угрожал полицейским, а также "делал влиятельные звонки".

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