В Киеве проходит благотворительный вечер поэзии в поддержку талантливых детей 'Крила Маю'

В Киеве на Софиевской площади в четверг, 16 сентября, проходит Благотворительный вечер поэзии в поддержку талантливых детей "Крила Маю". Организаторами события выступили бизнесмены и меценаты Олег Рыжов и Кирилл Воронин.

Первое украинское биеннале поэзии создано для поддержки юных талантов со всей страны. Как отметил Олег Рыжов, на мероприятии собрались люди с развитой способностью к эмпатии.

"Леди и джентльмены с осознанным сопереживанием эмоционального состояния других людей, способностью распознать, что отдельные люди чувствуют, и возможностью разделить с ними их эмоции. Я уважаю и люблю людей, выражающих и отражающих чувства", – сказал он.

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Учредители благотворительного проекта "Крила маю" ставят перед собой цель увеличить число неравнодушных к вопросам культуры, превращая это неравнодушие в заинтересованность и в реальные действия.

"Благотворительный вечер поэзии "Крила маю" – событие очень важное и очень личное для меня. Оно задумано и происходит в невероятный период жизни любого мужчины – во время влюбленности, а, следовательно, и вдохновения. Как пел Владимир Семенович Высоцкий – если не любил, значит, и не жил, и не дышал. Нас много – мужчин, которые осознают и чувствуют важность полноценного развития украинских талантов", – добавил Кирилл Воронин

Свои любимые, в том числе и авторские произведения из украинской классики и современной литературы читают со сцены знаменитые поэты и писатели, общественные деятели, артисты и меценаты, небезразличные к будущему страны:

• актриса театра и кино Ада Роговцева;

• поэт Ваня Якимов;

• украинский писатель и бизнесмен Гарик Корогодский;

• телеведущая, актриса, сценарист, продюсер и режиссер Даша Трегубова;

• бизнесмен и кинорежиссер Олег Рыжов;

• общественный деятель Кирилл Воронин;

• телеведущий, поэт и автор песен Коля Серга;

• солист группы "Коррупция" Михаил Крупин;

• Украинский актер и хип-хоп музыкант Александр Ярмак;

• Украинская теле- и радиоведущая, журналист Татьяна Терехова;

• общественный деятель Ярослава Гресь и другие звезды.

Олег Рыжов и Кирилл Воронин планируют также учредить грантовый конкурс и премии для одаренных детей, проживающих по всей Украине.