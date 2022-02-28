В Киеве и области прогремели мощные взрывы, всех призвали спрятаться в укрытиях
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В Киеве прогремели мощные взрывы, всех призвали спрятаться в укрытиях.
Власти предупреждают о высоком риске нанесения оккупантами ракетного удара по столице.
Около 19:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Киева.
Оккупанты обстреляли баллистическими ракетами пристоличные Бровары. Мэр города предупредил об авианалете.
Сейчас известно о по меньшей мере 6 раненых.
Взрывы слышны во всех уголках столицы и в близлежащих населенных пунктах.