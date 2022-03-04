В Киеве прогремел мощный взрыв: первые подробности

Юрий Сергиенко
Кияни
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В Киеве прогремел мощный взрыв: первые подробности
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В Киеве в ночь на 4 марта прогремел новый взрыв. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.

О самом взрыве сообщает Госпецсвязь на своем Telegram-канале. Также о нем пишут очевидцы в соцсетях.

Сообщение Госспецсвязи.

По словам блогера и общественного деятеля Назара Приходько, взрыв был один. Также он уточняет, что сработала система ПВО.

Видео дня
Пост Назара Приходько.

Других подробностей пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь с 2 на 3 марта было зафиксировано несколько взрывов. По предварительной информации, силы ПВО Украины сбили в небе над столицей несколько воздушных объектов.

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