В Киеве появятся перехватывающие паркинги: за час можно будет проехать через весь город

В проекте Генерального плана Киева предусмотрели ряд мер для борьбы с автомобильными пробками.

Как сообщается на Facebook-странице Генплана, среди мероприятий – строительство перехватывающих паркингов в местах с большим потоком людей.

В частности, будет построено многоуровневые паркинги:

возле ст. м. "Ипподром" (на этап 7 лет), в районе ст. м. "Демеевская", "Лыбидская", "Васильковская";

в районе ст. м. "Харьковская";

в районе ст. м. "Бориспольская" (на этап 7 лет), Дарницкого железнодорожного вокзала;

в районе ст. м. "Лесная" (на этап 7 лет);

в районе ст. м. "Дарница", "Левобережная", "Черниговская";

в районе ст. м. "Оболонь" (на этап 7 лет), "Героев Днепра", "Минская";

на пересечении Большой Окружной дороги и ул. Леся Курбаса, в районе ст. м. "Святошин", "Академгородок", "Житомирская" – все на этап 7 лет;

в районе ул. Победы, просп. Палладина;

в районе ст. м. "Шулявская";

в районе Центрального железнодорожного вокзала, ст. м. "Сырец" (на этап 7 лет);

под Европейской площадью.

Также запланировано формирование общественного центра с торгово-выставочным комплексом с паркингом и пешеходным публичным пространством на Привокзальной площади.

Кроме того, в проекте Генплана предусмотрено увеличение мест для работы на левом берегу и в периферийной зоне Киева, развитие сети скоростного рельсового транспорта и приоритет именно общественного транспорта для осуществления поездок, строительство транспортных развязок, новых и реконструкция существующих улиц.

Отмечается, что эти меры позволят проехать за час через весь город.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января из-за снегопада на дорогах Киева образовались многочисленные пробки.