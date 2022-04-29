В Киеве после ракетного удара задержали вероятных корректировщиков

Вечером 28 апреля Россия нанесла ракетные удары по Шевченковскому району Киева. В тот же день правоохранители задержали двух подозрительных человек.

Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель главы МВД Евгений Енин. По его словам, эти лица фотографировали результаты разрыва ракет и пересылали их россиянам.

После осмотра телефонов задержанных выяснилось, что они подписаны на пророссийские информационные ресурсы – "специфические группы Telegram". Также было обнаружено "специфическое" содержание телефонной книги.

По словам Енина, киберполиция еще проанализирует содержание мобильных телефонов, чтобы "дальнейшее уголовное преследование этих лиц основывалось на конкретных доказательствах коллаборационистской деятельности".

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты вечером 28 апреля нанесли ракетные удары по Киеву, а в это время в столице с официальным визитом пребывал генсек ООН Антониу Гутерреш. Зафиксировано два попадания в Шевченковском районе города, есть пострадавшие.

По словам президента Владимира Зеленского, РФ своими действиями пытается унизить ООН и все, что олицетворяет организация.