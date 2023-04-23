В Киеве полностью остановилось строительство жилья, 'Киевгорстрой' оказался на грани банкротства

На рынке недвижимости в Киеве сложилась критическая ситуация. Строительство жилья почти остановилось, а "Киевгорстрой" попросил у города денежной помощи в размере 1 млрд гривен для завершения недостроев, однако получил отказ.

Видео дня

Как сообщает ТСН, на ситуацию на рынке новостроев во время войны повлияло несколько причин. Основные из них – это отсутствие продаж, рост цен на стройматериалы, сокращение количества квалифицированных строителей, неуплата от инвесторов, которые приобрели жилье в рассрочку, а также отсутствие электроэнергии и частые воздушные тревоги.

Именно эти причины привели к остановке работ на стройплощадках, утверждают в Киевгорстрое. Президент компании Игорь Кушнир призвал людей, купивших недвижимость по договорам рассрочки, платить. Он объяснил, что деньги пойдут на достройку каждого конкретного комплекса.

Стоит напомнить, что ранее экс-глава "Укрбуда" Максим Микитась, подозреваемый в многочисленных аферах, предъявил инвесторам запись своего с Кушниром, в которой якобы последний довольно резко прокомментировал недовольство инвесторов: "Во время войны можно вообще, бл..дь, сдавать дома без фасадов, без благоустройства, без ничего. Не нравится им, пусть не подписывают. Пусть идут нах..й".

Но пока инвесторы его холдинга остаются без жилья, сам Кушнир не испытывает финансовых проблем. Более того, за время руководством компанией его семья стала одной из самых богатых в столице. Десятки объектов недвижимости оформлены на президента "Киевгорстроя", а самые дорогие активы – самолет, элитные квартиры, компании – на его жену и детей.

Проблемы со строительством в столице возникли из-за российской агрессии и введения военного положения, подчеркнули в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА. Там заверили, что власти и застройщики пытаются изменить ситуацию, а также наладить коммуникацию между застройщиком и инвесторами, которые волнуются по поводу своих квартир.

Но и до полномасштабной войны Кушнир сдавал дома без коммуникаций. OBOZREVATEL уже подробно писал о ситуации в ЖК "Медовый". Там один из домов не подключен к отоплению, не закончил благоустройство. Еще один пример – ЖК "Радужный". Его по срокам должны были сдать в эксплуатацию еще до полномасштабной войны. А теперь предлагают инвесторам оформлять право собственности на квартиры в домах, не подключившихся к коммунальным услугам. И если инвесторы это сделают, им придется самостоятельно решать проблемы с подключением коммунальных услуг. И решение этой проблемы может стоить десятки миллионов гривен.

Вопрос о завершении строительства жилых комплексов ЧАО "ХК "Киевгорстрой" рассматривается, однако ни в КГГА, ни в "Киевгорстрое" не могут назвать точную дату, когда смогут его восстановить.

"За год полномасштабной войны "Киевгорстрой" исчерпал определенное количество запасов. На сегодняшний день делается все возможное, чтобы финансовое здоровье компании было возобновлено, и мы могли начать строить нормальными темпами", – заверил Кушнир.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Мариуполе квартиры в построенных оккупантами новостройках продают по цене 980 тыс. грн. При этом жилье должны были бесплатно выдавать местным жителям, которые в результате разрушения жилищного сектора оккупационными российскими войсками остались без квартир;

– в Украине двухкомнатную квартиру продают за 48 тысяч гривен. Такое жилье можно купить в селе Ковтуново Сумской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!