В Киеве погода обновила температурный рекорд за более 140 лет наблюдения

Погода установила новый температурный рекорд в Киеве. Метеорологи зафиксировали самую теплую октябрьскую ночь в столице Украины за 141 год наблюдений.

Об этом сообщили исследователи из метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. По данным их наблюдений в ночь на 22 октября в Киеве температура воздуха не опускалась ниже +12 градусов.

Исследователи заявили, что впервые с 1889 года ночная температура в столице Украины поднялась до такой отметки. 141 год назад она составляла 11 градусов, что оставалось температурным рекордом до сих пор.

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По словам метеорологов, ночь на 22 октября 2021 оказалась теплее на 8,5 градуса за климатическую норму 1991-2020 годов.

Однако, таким теплом киевлянам придется радоваться недолго. По прогнозам синоптиков, в столице Украины в ближайшее время заметно похолодает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине грядущая зима будет значительно мягче по сравнению с прошлым годом. На Новый год ожидается мороз, но без устойчивого снежного покрова.