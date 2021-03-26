В Киеве по инициативе Марины Порошенко создадут два центра комплексной психоневрологической помощи

В рамках реорганизации медучреждений психоневрологического профиля, в Киеве создадут два центра оказания комплексной психоневрологической помощи на правом и левом берегу.

С такой инициативой выступила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики, лидер "Европейской солидарности" в Киеве Марина Порошенко, передает пресс-служба партии.

Она напомнила, что ранее депутаты не поддержали реорганизацию учреждений по оказанию психиатрической помощи, которую предлагал Департамент здравоохранения КГГА.

"Предложенные нам шаги не учитывали обеспечения равномерного оказания психиатрической помощи населению по всей территории города. Создавался прецедент монополизации психиатрической медицинской помощи. А также оставалась непонятной дальнейшая судьба заведения судебно-психиатрической экспертизы", – отметила Марина Порошенко.

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Чтобы изучить и урегулировать эти вопросы, была создана соответствующая рабочая группа. По итогам ее работы, Марина Порошенко предложила создать на правом берегу КНП "Клинический заведение по оказанию психиатрической помощи " ПСИХИАТРИЯ", в который войдут "Клиническая больница "ПСИХИАТРИЯ", "Киевская городская психоневрологическая больница №3", ПНД №1", "ПНД № 3", "ПНД 4".

На левом берегу будет создан КНП "Городское заведение по оказанию психиатрической помощи". В его состав войдут: "Киевская городская психоневрологическая больница №2", "ПНД №2", "ПНД №5".

"Также мы предлагаем развивать сеть услуг психиатрической помощи в Киеве путем организации на постоянной основе выездных консультативных приемов врача-психиатра на базе консультативно-диагностических центров", – отметила Марина Порошенко.

Кроме того, будет решен вопрос судебно-психиатрической экспертизы, заверила председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения.

"Наша комиссия направляла письмо в Кабинет министров Украины относительно срочного решения вопроса государственного финансирования этой службы. Однако, к сожалению, ответ так и не поступил. В то же время уже с первого марта работники Центра судебно-психиатрической экспертизы отправлены в неоплачиваемый отпуск в свя связи с отсутствием финансирования. И уже есть первые отказа от судебных запросов ", – сказала политики на.

По ее словам, проект решения, который единогласно поддержала сегодня профильная комиссия Киевсовета, направленный на недопущение прекращения функционирования судебно-психиатрического учреждения города Киева.

Документ также призван решить вопрос ограниченности финансирования психоневрологических диспансеров. Его Киевсовет должен рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.