В Киеве открылась выставка Наталии Стрижко 'Линия пространства'. Фото

3 сентября в МВЦ современного искусства Музея Киева состоялось открытие выставки Наталии Стрижко "Линия пространства" 线. 宽敞 Каллиграфия поэзии Китая. На создание проекта художницу вдохновила китайская поэзия и каллиграфия.

"Знакомство с другой культурой – это всегда путешествие. Изучая культуру и искусство Китая, я воссоздала рефлексию своих переживаний, сочетая современную живопись с искусством китайской каллиграфии", – рассказала Стрижко.

Видео дня

Тематика проекта посвящена поэтическим и философским образам искусства Китая, где благодаря выразительности линий происходит трансформация давних символов в современный художественный контекст. Линии иероглифов в китайской каллиграфии создают контуры образов, которые выражают эмоции автора. И все это аккумулируется в одно – 线条"Xiàntiáo"(линия), где зритель может представить логическую, оправданную траекторию движения от одного "зримого" мазка к другому, где движение длится без прикосновения кисти к плоскости листа.

Гостей выставки угощали тремя видами настоящего китайского чая от партнера проекта "Чайного Клуба Киева".

"В проекте Наталии Стрижко я сразу почувствовала глубину восточной философии. Больше всего меня поразила инсталляция "Линия", которая символизирует нашу жизнь, оно может быть ровным на определенном этапе, а потом как завертится... Это действительно глубокая мудрость. Мне нравится, когда, с одной стороны, инсталляция выглядит понятной и простой, а с другой - имеет такой глубокий смысл", – отметила Татьяна Костенко, генеральный директор Музея истории города Киева.

Выставка будет длиться до 26 сентября 2021 года в МВЦ современного искусства Музея Киева по адресу ул. Б. Хмельницкого, 7.

Наталья Стрижко – украинская художница-живописец. Имеет профессиональное высшее образование. Член Национального союза художников Украины, участница всеукраинских и международных художественных выставок и проектов.