В Киеве откроется выставка Натальи Стрижко 'Лінія простору'

В сентябре в Киеве откроется выставка "Линия пространства" 线. 宽敞 Каллиграфия поэзии Китая" украинской художницы Натальи Стрижко. Ознакомиться с работами художницы можно будет в Музейно-выставочном центре современного искусства музея Киева.

Открытие выставки состоится 3 сентября, она продлится до 26 сентября. Наталья Стрижко – украинская художница-живописец с профессиональной высшим образованием. Член Национального союза художников Украины, участница всеукраинских и международных художественных выставок и проектов.

На создание проекта Стрижко вдохновила китайская поэзия и каллиграфия.

"Знакомство с другой культурой – это всегда путешествие. Изучая культуру и искусство Китая художник воспроизводит рефлексию своих переживаний, сочетая современную живопись с искусством китайской каллиграфии", – отмечает мастерица.

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Тема проекта обращается к поэтическим и философским образам искусства Китая, где благодаря выразительности линий происходит трансформация древних символов в современный художественный контекст. Линии иероглифов в понимании китайской каллиграфии создают контуры образов, выражающих эмоции автора и все это все аккумулируется в одно –线条"Xiàntiáo" (линия).

Проект анализирует и исследует как в современном искусстве каллиграфическая линия создает контур предмета и предметного мира в первоначальном понимании, а также включается в знаковую систему изображения, где зритель может представить логическую, оправданную траекторию движения от одного "зримого" мазка к другому, где движение продолжается без соприкосновения кисти к плоскости листа.

Открытие состоится 3 сентября в 18:00 в МВЦ "Музей Киева" (ул. Б. Хмельницкого, 7).

Вход и аккредитация по тел .: +38 066 165 77 87