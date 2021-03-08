В Киеве отбойник насквозь прошил Porsche Cayenne: водитель чудом выжил. Фото

В Голосеевском районе Киева 8 марта произошло серьезное ДТП – Porsche Cayenne врезался в дорожный отбойник, который пробил автомобиль насквозь.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие снимки с места аварии. Отмечается, что водитель "родился в рубашке", потому что он только повредил ногу (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Дорожно-транспортное происшествия произошло на улице Заболотного возле ТЦ "Атмосфера".

"ДТП в Киеве на Заболотного, возле Атмосферы. Porsche Cayenne вылетел с дороги и нанизался на металлический отбойник. Водитель родился в рубашке, жив, только ногу зацепило", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта на столичном бульваре Леси Украинки автомобиль Hyundai по неизвестной причине вылетел с дороги, въехал в рекламный щит и перевернулся. Водитель при этом не пострадал.