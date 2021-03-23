В Киеве ограничат движение возле станции метро 'Демиевская'. Карта

На Автовокзальном путепроводе (мост между Демиевской и Лыбедской площадям) частично ограничили движение транспорта из-за ремонта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отметили коммунальщики ограничения связаны с ремонтом элементов моста. Дорожники начали ремонт гранитных бортов на путепроводе который построили еще до Второй мировой войны.

Ограничения на движение транспорта будут действовать до 15 апреля 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, г. Аниша в КГГА сообщили, какие дороги отремонтируют в 2021 году. Также в столице планируют построить несколько веломагистраль.