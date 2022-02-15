В Киеве начался финальный этап строительства водного канала на Рыбальском

Финальный этап строительства, предусматривающий сооружение тоннеля под улицей Набережно-Рыбальской, начался 14 февраля и продлится 3 месяца. На этот период, согласно распоряжению КГГА от 14 февраля 2022 г. № 342, будет частично ограничено движение по улице.

Обустройство канала производится в рамках реализации детального плана территории Рыбальского полуострова. Это первый случай в Украине, когда девелоперы инвестируют в гидротехнические сооружения для создания дополнительных точек контакта с природой района, который развивают.

Водный канал не только даст Киеву новую зону отдыха у воды с летними площадками ресторанов и местами для швартовки водного транспорта, но существенно улучшит рециркуляцию воды в гавани Днепра.

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Работы будут осуществляться в 2 этапа, ограничение движения по Набережно-Рыбальской дороге также будет происходить поэтапно. С 14 февраля по 31 марта будет перекрыта часть дороги в сторону Контрактовой площади (со стороны строительства жилого района RYBALSKY), с 1 апреля по 15 мая будет ограничено движение транспорта на том же участке в сторону Северного моста.

"Мы сознательно выбрали период февраля-мая для проведения работ по объединению канала с Днепром. В холодное время года общегородские объемы дорожных и строительных работ сокращаются, а значит, сокращается и погрузка на транспортную инфраструктуру. В то же время, мы решили не создавать дополнительного дискомфорта для горожан во время новогодних праздников"

– отмечают девелоперы RYBALSKY.

В компаниях утверждают, что дорожные работы не повлияют на пропускную способность улицы Набережно-Рыбальской, ведь основными барьерами-накопителями являются светофоры на пересечении Набережно-Рыбальской с Набережно-Крещатицкой, с одной стороны, и с улицей Электриков, с другой.