В Киеве на выставке похоронной культуры устроили дефиле в гробах. Фото и видео
В Киеве 25 и 26 июня впервые провели выставку современной похоронной культуры со слоганом "Все мы там будем, но уходить нужно красиво". Во время мероприятия модели дефилировали в импровизированных гробах.
Об этом пишет "Громадське". Как сообщается, так они демонстрировали одежду для покойниц (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
В столицу Украины приехали представители сферы ритуальных услуг из нескольких стран. Они представляли свою продукцию и проводили лекции. Гостям рассказывали о посмертном макияже, VIP-похоронах, проведении захоронений стоимостью в один миллион гривен.
Также были представлены ритуальные тренды в одежде, прическе, макияже, а также варианты оформления гробов и венков.
Одежду и прически демонстрировали на себе живые модели, которые ложились в гроб и их несли под традиционную похоронную музыку.
Как рассказали организаторы выставки, так они планируют развить похоронную культуру в Украине и улучшить сервис предоставления ритуальных услуг.
Каждый посетитель мог оценить варианты погребения и выбрать на будущее для себя или своих близких необходимые похоронные атрибуты. Цены на некоторые гробы составляют 10 тысяч долларов.
У Києві пройшла виставка сучасної похоронної культури — моделі в імпровізованих трунах демонстрували стильний жіночий одяг для покійників pic.twitter.com/IBFP5Bcxyu— hromadske (@HromadskeUA) June 27, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве создадут семейный парк на набережной Днепра. Сейчас городские власти занимаются поиском инвестора.