В Киеве на улице обнаружили подозрительный предмет: движение перекрыто. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Кияни
3,9 т.
По адресу находится Фонд гарантирования вкладов физических лиц

В субботу, 6 февраля, в Киеве обнаружили подозрительный предмет на улице Сечевых Стрельцов, 17.

Как сообщила патрульная полиция города в Telegram, пока что движение по улице прекращено.

Патрульные вызвали на место специалистов и охраняют место происшествия.

По этому адресу находится Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Подозрительный предмет на улице Сечевых Стрельцов, 17
Улица Сечевых Стрельцов в центре Киева
Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала в Киеве. Была проведена эвакуация людей, но бомбу не нашли.