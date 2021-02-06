В Киеве на улице обнаружили подозрительный предмет: движение перекрыто. Фото
В субботу, 6 февраля, в Киеве обнаружили подозрительный предмет на улице Сечевых Стрельцов, 17.
Как сообщила патрульная полиция города в Telegram, пока что движение по улице прекращено.
Патрульные вызвали на место специалистов и охраняют место происшествия.
По этому адресу находится Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала в Киеве. Была проведена эвакуация людей, но бомбу не нашли.