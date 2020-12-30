В Киеве загорелся кран на стройке, пожарных не пускали на место ЧП

В Деснянском районе Киева в среду, 30 декабря, около 13:00 на территории стройки произошел пожар в кабине башенного крана.

Как сообщили в пресс-службе ГоСЧС, сообщение о возгорании на улице Красноткацкой, 79 поступило от прохожих.

Пожарные не могли сразу попасть на место происшествия из-за отказа администрации стройки. Приступить к тушению они смогли только после приезда полиции. Возгорание было ликвидировано в течение 20 минут.

"Спасатели обнаружили у крана его оператора с ожогами верхних конечностей, которые он получил при попытке самостоятельно потушить огонь. Мужчине была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался", – уточнили в пресс-службе.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Пожар в кабине башенного крана. ГоСЧС в городе Киеве

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в пятницу, 25 декабря, вечером возник пожар в железнодорожном вагоне, который стоял в селе Копылы под Полтавой. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела двух человек.