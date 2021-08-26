В Киеве к новому учебному году отремонтировали почти 500 садиков и школ, – Кличко

В Киеве завершают подготовку учреждений образования к новому учебному году. Летом в каждом втором из них совершили текущие или капитальные ремонты.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время Августовской педагогической онлайн-конференции. В частности, в городе отремонтировали 217 садиков и 242 школы. На подготовку к новому учебному году столица выделила 1,8 млрд грн, передает пресс-служба мэра.

Кличко подчеркнул, что сфера образования очень важная для столицы и приоритетная. За семь последних лет финансирование отрасли увеличилось почти в 5 раз. С 5 млрд грн в 2014 году, до почти 25 млрд – в этом году.

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"За эти средства мы строим новые и обновляем существующие учебные заведения. Закупаем оборудования, обеспечиваем питание. Создаем комфортные условия для обучения детей и для работы педагогов. Из выделенных средств свыше 70% идут на заработную плату работников образования. А их в столице 72 тысячи" , – подчеркнул мэр.

Он отметил, что кроме зарплаты и доплат, гарантированных законодательством, все работники учебных заведений Киева получают максимальные муниципальные надбавки.

"Ибо мы понимаем насколько важна ваша работа! Каждый год мы открываем новые и реконструированные учебные заведения. Это – современные школы и садики европейского уровня. С наилучшими условиями для воспитания и обучения наших детей! За несколько последних лет в Киеве построили 9 новых школ и построили или капитально обновили 33 детских сада. А также открыли 110 групп в действующих садах", – сказал Виталий Кличко.

Он сообщил, что, учитывая предыдущий опыт, при следующей волне пандемии город не планирует закрывать садики и начальную школу на карантин.

"Отмечу, что с апреля в столице продолжается масштабная программа по вакцинации всех киевлян и работников образования в частности. Педагоги является приоритетной группой защиты. Именно поэтому в Киеве работают 17 пунктов вакцинации, где прививают работников школ, садов и других учебных заведений города. На сегодня каждый второй педагог столицы уже вакцинирован. А кто еще не успел, подчеркиваю: это надо сделать! Ведь речь идет о вашем здоровье и вашей жизни. Я хочу всем вам пожелать здоровья, оптимизма, благодарных учеников и удачного учебного года! Спасибо за вашу работу и преданность делу. Ведь вам мы доверяем самое дорогое – наших детей", – обратился к педагогам Виталий Кличко.