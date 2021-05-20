В КГГА заявили, что обращались к правоохранителям относительно застройки, по которой было открыто уголовное производство

Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА неоднократно обращался к правоохранителям относительно строительства на ул. Редутной, 32 в Печерском районе. Из-за этого объекта прокуратурой было открыто уголовное производство.

Все документы по нему были предоставлены правоохранителям добровольно, что зафиксировано в протоколе обыска, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Государственное бюро расследований, как и другие правоохранительные органы, не обращалось в Департамент по получению каких-либо документов или информации по этому объекту. А обыску даже не предшествовало ходатайство следователя в суд о временном доступе к вещам и документам путем их изъятия, что было бы более адекватным ситуации. Эти факты беспрекословно указывают на направленное давление на орган местного самоуправления", – отметили в Департаменте.

Там подчеркнули, что получили уже зарегистрированную декларацию о начале выполнения строительных работ под № КО 083140830188 от 24.03.2014 от Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в рамках децентрализации.

Как сказано в сообщении, именно Департамент своим приказом в 2017 году отменил регистрацию этой декларации, доведя в судебном порядке законность этого решения, и требовал остановить строительные работы на объекте, а затем и снести незаконную застройку.

Так, заказчик строительства получил от Департамента предписание об устранении нарушения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности (от 10.07.2017), предписание о приостановлении строительных работ (от 10.07.2017) и, когда эти требования не были выполнены, – предписание об устранении нарушения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил с требованием снести объект (от 04.10.2017).

Впрочем эти предписания были отменены решением Окружного административного суда Киева от 20.06.2018 по делу № 826/13637/17. А постановлением Киевского апелляционного административного суда от 04.09.2018 это решение оставлено без изменений.

В дальнейшем заказчик строительства намеренно избегал проведения проверок, на письма не реагировал, в связи с чем Департамент неоднократно обращался в правоохранительные органы с просьбой содействовать проведению проверки.

Более того, в 2019 году Департамент дважды отказал заказчику, который пытался получить разрешение на выполнение строительных работ на объекте (решение от 17.04.2019 и от 18.06.2019). А в 2020 году вернул без регистрации декларацию о готовности этого объекта к эксплуатации (13.01.2020).

В Департаменте также напомнили об электронном кабинет застройщика, который был создан в конце 2019 года, просуществовал 3 месяца и к началу 2020 года приостановил работу из-за обоснованных жалоб со стороны органов государственного архстройконтроля. Он позволял застройщикам, без участия и ведома должностных лиц Департамента, автоматически с помощью программных средств вносить сведения в единый реестр документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ и свидетельствуют принятия в эксплуатацию объектов. Некоторые недобросовестные застройщики, в том числе и лица, причастные к строительству на ул. Редутной, 32, воспользовались этой возможностью.

Так, из-за этого в электронный кабинет застройщика было подано уведомление о начале выполнения строительных работ 16 января 2020 года на объект строительства на ул. Редутной, 32, а уже 17 января 2020 года была представлена декларация о готовности объекта к эксплуатации.

Департамент по вопросам государственного архстройконтроля КГГА не участвовал в регистрации и не получал этих документов.